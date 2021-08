Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit Agricole : dans le vert avec des propos de broker information fournie par Cercle Finance • 11/08/2021 à 13:07









(CercleFinance.com) - Crédit Agricole grappille moins de 1% sur fond de propos favorables d'UBS, qui réaffirme sa recommandation 'achat' sur le titre du groupe bancaire tout en remontant son objectif de cours de 12 à 14,6 euros. 'Le mix d'activités supérieur devrait soutenir la résilience du compte de résultats (P&L) dans un environnement de taux d'intérêt bas, et la valorisation doit encore refléter ce mix', explique le broker dans le résumé de sa note.

Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris +0.29%