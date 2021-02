CREDIT AGRICOLE : Creval ne négligera aucune option stratégique

(AOF) - A l'occasion de la présentation de ses résultats du quatrième trimestre, la banque italienne Credito Valtellinese (Creval) a réaffirmé qu'elle continuera à travailler dans le but de poursuivre la création de valeur pour tous les actionnaires de Creval, " sans négliger aucune option stratégique " et en mettant l'accent sur les résultats obtenus par la banque.

Fin novembre, Crédit Agricole avait dévoilé son projet de racheter la banque italienne en proposant 10,50 euros par action. La banque verte débourserait ainsi 737 millions d'euros. Certains des actionnaires de Creval jugent inadéquat le prix offert par la banque française.

Creval a rappelé aujourd'hui qu'une telle opération permettrait au Crédit Agricole d'obtenir un crédit d'impôts d'environ 350 millions d'euros grâce à une récente loi italienne destinée à faciliter la concentration du secteur. Elle évalue par ailleurs les synergies à 100 millions d'euros par an en se basant sur des rapports d'analystes, seulement pour les coûts. Selon Creval, ce montant ne représente donc qu'une évaluation partielle.

L'année dernière, la cible du Crédit Agricole a plus que doublé son bénéfice net, celui-ci passant de 56,2 millions d'euros à 113,2 millions d'euros. La banque italienne a terminé 2020 avec un ratio de fonds propres durs solide s'élevant à 19,6% contre 15,5% un an auparavant. Il est bien supérieur à son objectif de 14,5%.

Solide financièrement, Creval distribuera un dividende de 23 cents par action, sachant que son montant est limité par les régulateurs. Elle a souligné qu'elle disposait d'un excédent de capital important après le paiement des dividendes, créant une marge de manœuvre pour une distribution ultérieure.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Réductions d'effectifs en cascade

Aux Etats-Unis et en Europe, les banques d'investissement avaient mis en pause leurs plans de réduction d'effectifs. Toutefois, face à un envol du coût des impayés, ces établissements vont devoir réduire leurs effectifs. Même si, sur l'année 2020, certains analystes estiment que les revenus des douze grandes banques d'investissement mondiales devraient bondir de 25% à plus de 188 milliards de dollars. S & P Global Ratings considère que 2021 pourrait s'avérer encore plus dure que 2009.

Les banques européennes sont les plus actives en matière de réduction d'effectifs. Au troisième trimestre, les effectifs de « front office » ont diminué de 5% en Europe. Les métiers actions ont été les plus touchés.

Commerzbank, qui a affiché des pertes de 162 millions d'euros entre janvier et septembre suite à des provisions pour faire face à la crise et à des charges de restructuration, pourrait supprimer environ 10.000 postes. C'est presque autant que sa rivale, Deutsche Bank, qui va ramener ses effectifs de 87.000 à 74.000 emplois d'ici à 2022.