Crédit Agricole: création de Leasys et reprise de FCA Bank

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole Consumer Finance indique avoir finalisé la création d'un leader européen de la LLD automobile avec Stellantis, baptisé Leasys, ainsi que la reprise à 100% de FCA Bank et de Drivalia, deux opérations annoncées le 17 décembre 2021.



Joint-venture à 50-50 avec Stellantis, Leasys gèrera près de 828.000 véhicules dans 11 pays. Elle se fixe pour ambition de devenir un leader européen des services de mobilité, et a pour objectif de porter sa flotte à un million de véhicules d'ici 2026.



Crédit Agricole Consumer Finance ajoute que la reprise de FCA Bank et de Drivalia permet de 'donner naissance à un leader paneuropéen du financement automobile multimarques, indépendant de tout constructeur et adossé au Groupe Crédit Agricole'.





