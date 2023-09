Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit Agricole: création de CA Mobility Services information fournie par Cercle Finance • 06/09/2023 à 08:18









(CercleFinance.com) - Crédit Agricole annonce le développement par sa filiale CA Consumer Finance, d'une offre de service qu'elle distribuera sous la marque Crédit Agricole Mobility Services. À horizon 2026, plus de 20 services automobiles pourront être proposés via toutes ses entités européennes.



CA Consumer Finance s'est en outre entendu avec Opteven sur un projet d'accord stratégique pour distribuer à tous ses clients une offre européenne d'extension de garantie et de contrat de maintenance, accord qui serait complété par une joint-venture à 50-50.



Elle annonce aussi une prise de participation, en tant qu'actionnaire majoritaire, au capital du leader dans la livraison de véhicules à l'unité Hiflow, et l'inauguration, le 12 septembre à Fayence (Var), de la solution de partage de véhicules Agilauto Partage.





Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris -0.58%