Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit Agricole: création de Bluevia Fibra avec Telefónica information fournie par Cercle Finance • 25/07/2022 à 10:11









(CercleFinance.com) - Le groupe Telefónica et le consortium, Crédit Agricole Assurances (CAA) et Vauban Infrastructure Partners ont conclu un accord pour la création de Bluevia Fibra plateforme dédiée à la commercialisation et au déploiement d'un réseau de fibre (FTTH) en Espagne principalement dans les zones rurales.



CAA/Vauban investira un total de 1 021 millions d'euros, valorisant 100 % de Bluevia à 2 500 millions d'euros. À l'issue de la transaction, Telefónica Group conservera 55 % du capital de Bluevia. Le consortium CAA/ Vauban détiendra les 45 % restants.



Bluevia opérera et déploiera un réseau de fibre dans les zones rurales les moins peuplées d'Espagne ayant un faible recouvrement avec les réseaux fibre d'autres opérateurs. Bluevia étendra son réseau pour couvrir jusqu'à 5 millions de logements et entreprises d'ici 2024.





Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris +1.49%