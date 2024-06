Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Crédit Agricole: création de Biotech Open Platform information fournie par Cercle Finance • 13/06/2024 à 13:09









(CercleFinance.com) - Danone, DMC, Michelin et le Crédit Agricole Centre France s'associent pour créer une plateforme industrielle de biotechnologie.



La création de Biotech Open Platform permettra de développer à plus grande échelle des processus de fermentation avancés, et en particulier la fermentation de précision, un processus biotechnologique révolutionnaire de production de matériaux et ingrédients biosourcés.



Cette plateforme industrielle et technologique, qui représente un investissement de plus de 16 millions d'euros dans sa première phase, sera implantée à Clermont-Ferrand au sein du Centre des Matériaux Durables du Parc Cataroux, un accélérateur d'innovations porté par Michelin.



La fermentation de précision est une technologie de pointe qui utilise des micro-organismes (tels que des bactéries, des levures ou des champignons) pour produire des protéines, des enzymes et d'autres molécules utilisables dans l'industrie. Elle favorise l'innovation en particulier pour le secteur agroalimentaire et la fabrication de matériaux.



Frédéric Baraut, directeur général du Crédit Agricole Centre France : ' Le Crédit Agricole Centre France se mobilise pour accompagner les transformations et l'innovation sur son territoire. Par notre participation au capital de Biotech Open Platform, nous contribuons au développement d'une nouvelle filière biosourcée basée à Clermont Ferrand, créant ainsi de la valeur et de l'attractivité pour notre territoire. '





