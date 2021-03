Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit Agricole : création d'un pôle dédié aux ETI Cercle Finance • 19/03/2021 à 08:18









(CercleFinance.com) - Crédit Agricole annonce la création d'un pôle d'expertise et de coordination dédié aux Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI), dans le cadre de son ambition de 'devenir leur partenaire stratégique et de référence'. La banque explique ainsi 'renforcer son organisation afin de proposer à sa clientèle d'ETI en France une approche commerciale coordonnée, notamment avec les Caisses régionales et LCL, s'appuyant sur une offre de produits et de solutions adaptée à leurs besoins'. Logé au sein de Crédit Agricole CIB, le pôle ETI Groupe est sous la responsabilité de Didier Reboul, qui intègre le comité de direction de Crédit Agricole CIB. Il était précédemment directeur de l'agriculture, de l'agroalimentaire et des marchés spécialisés de Crédit Agricole.

Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris -1.13%