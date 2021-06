Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit Agricole : contrôle intégral du capital de SoYou Cercle Finance • 03/06/2021 à 08:53









(CercleFinance.com) - Crédit Agricole Consumer Finance annonce détenir 100% du capital de SoYou, la filiale de crédit à la consommation créée avec Bankia en Espagne, le rachat des 49% détenus par Bankia ayant été autorisée par la Banque d'Espagne le 1er juin. 'Cette opération s'inscrit dans le cadre de la stratégie présentée en décembre dernier : renforcer le leadership de CA Consumer Finance sur le marché européen du crédit à la consommation', explique la filiale de Crédit Agricole. CA Consumer Finance a défini une nouvelle stratégie visant à accélérer la croissance de SoYou, qui 'va se doter d'une gamme complète lui permettant d'accompagner encore mieux les partenaires paneuropéens de CA Consumer Finance sur le marché espagnol'.

