Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit Agricole : contrat de cession de la filiale serbe information fournie par Cercle Finance • 06/08/2021 à 07:07









(CercleFinance.com) - Crédit Agricole annonce la signature d'un contrat de cession de sa filiale serbe Crédit Agricole Srbija, à la filiale locale de la banque autrichienne Raiffeisen Bank International, les termes financiers n'étant pas précisés. La réalisation de cette opération qui est sujette à l'approbation des autorités réglementaires compétentes devrait avoir lieu d'ici la fin du premier trimestre 2022. Cette cession n'aura pas d'impact significatif sur les ratios de solvabilité de Crédit Agricole.

Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris -0.30%