CREDIT AGRICOLE Consumer Finance monte à 100% du capital de SoYou

(AOF) - Crédit Agricole Consumer Finance reprend 100% du capital de SoYou, la filiale de crédit à la consommation créée avec Bankia en Espagne, et, à cette occasion, la dote d'une nouvelle stratégie pour accélérer son développement. Le groupe français en détenait 61%. L'opération, qui s'inscrit dans le contexte de la fusion entre Bankia et Caixabank, a été autorisée par la Banque d'Espagne le 1er juin. Le montant de la transaction n'est pas public.

Stéphane Priami Directeur général de CA Consumer Finance et Directeur général adjoint de Crédit Agricole S.A., en charge du pôle Services financiers spécialisés, se félicite de " cet accord qui réaffirme l'ambition de CA Consumer Finance d'accélérer son développement en Espagne, 4ème marché d'Europe continentale pour le crédit à la consommation.L'Espagne est un marché sur lequel le Groupe Crédit Agricole se développe. Il y a implanté plusieurs de ses métiers, dont le crédit à la consommation et plus globalement ceux du pôle Services financiers spécialisés. "

CA Consumer Finance a défini une nouvelle stratégie visant à accélérer la croissance de SoYou. Sa filiale va se doter d'une gamme complète lui permettant d'accompagner encore mieux les partenaires paneuropéens de CA Consumer Finance sur le marché espagnol.

Au 31 décembre 2020, SoYou comptait 108 collaborateurs et gérait 103 millions d'euros d'encours.

