CREDIT AGRICOLE consacre un fonds de 20 millions d'euros pour protéger les personnes âgées

(AOF) - Face à une crise sanitaire sans précédent, le Crédit Agricole dédie 20 millions d'euros pour financer des mesures de première nécessité en faveur des personnes âgées, pour les protéger et leur permettre de garder le lien avec leurs proches.

Porté entre autres par la Fondation Crédit Agricole Solidarité et Développement, le fonds servira à financer des aides de première urgence : des équipements de première nécessité pour les personnels aidants, en Ehpad ou au domicile : masques, gels, lingettes ainsi que des tests de dépistage.

Il servira aussi à financer des tablettes numériques pour maintenir le lien entre les personnes âgées en Ehpad et leurs proches.

Il servira également à financer les projets en proximité à l'initiative des acteurs locaux, dont l'objet sera l'accompagnement des personnes âgées en Ehpad ou à domicile.

Ce fonds de solidarité pour les personnes âgées sera également ouvert à la contribution volontaire des collaborateurs et des élus du Groupe Crédit Agricole.

