Crédit Agricole CIB nomme Danielle Baron Responsable mondiale des financements structurés

(AOF) - Danielle Baron est nommée Responsable mondiale des financements structurés. Elle est rattachée à Jean-François Balaÿ, Directeur général délégué de Crédit Agricole CIB et rejoint le Comité de Direction de la banque. Elle était précédemment Responsable mondiale du métier Power & Utilities. Danielle Baron a près de 25 ans d'expérience dans le secteur bancaire.

Titulaire d'un diplôme de sciences de la Tufts University, elle a rejoint l'équipe Power de Crédit Agricole CIB à Londres en 2009 où elle dirige plusieurs mandats de conseil et d'arrangement de financements en Europe et au Moyen-Orient. En 2012, elle est nommée Responsable du département Energy & Infrastructure pour l'Amérique Latine à New York, puis Responsable mondiale du métier Power & Utilities à Paris trois ans plus tard à Paris.

