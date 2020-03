Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit Agricole : chute libre vers 6,52E Cercle Finance • 30/03/2020 à 16:31









(CercleFinance.com) - Crédit Agricole a ricoché précocement sous les 7,45E (dès le 25/03) et se retrouve de nouveau en chute libre vers 6,52E: le titre se rapproche rapidement du plancher des 6,20E du 19/03 et ne tardera peut-être pas à retracer son 'plus bas' des 6E du 16 mars.

Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris -5.68%