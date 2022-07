Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit Agricole: changement à la tête des grandes clientèles information fournie par Cercle Finance • 20/07/2022 à 07:25









(CercleFinance.com) - Crédit Agricole annonce que Jacques Ripoll, directeur général adjoint en charge du pôle grandes clientèles, a décidé de quitter le groupe le 1er septembre pour rejoindre, en tant qu'associé, le groupe Eren dédié à l'économie des ressources naturelles.



Lors du prochain conseil d'administration, sera proposée la nomination de Xavier Musca, directeur général délégué du groupe, responsable du pôle grandes clientèles et directeur général de Crédit Agricole CIB, nomination qui sera effective le 1er septembre.



Pour rappel, Xavier Musca a rejoint Crédit Agricole en 2012 en tant que directeur général délégué, après avoir été secrétaire général adjoint en charge des affaires économiques, puis secrétaire général de la Présidence de la République française.





