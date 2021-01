Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit Agricole : cession de sa filiale roumaine Cercle Finance • 04/01/2021 à 17:52









(CercleFinance.com) - Crédit Agricole S.A. annonce la signature d'un contrat de cession de Crédit Agricole Bank Romania S.A. à la banque roumaine Vista Bank Romania S.A. La réalisation de cette opération qui est sujette à l'approbation des autorités réglementaires roumaines compétentes (la Banque Nationale de Roumanie et le Conseil National de la Concurrence) devrait avoir lieu au cours du premier semestre 2021. ' Cette cession n'aura pas d'impact significatif sur les ratios de solvabilité de Crédit Agricole S.A ' indique le groupe.

