Crédit Agricole : cession de la gestion de fortune à Miami

(CercleFinance.com) - Santander a annoncé mardi avoir trouvé un accord avec Indosuez - la branche de gestion de fortune du groupe Crédit Agricole - concernant la reprise d'un portefeuille de clients basés à Miami représentant quelque 4,3 milliards de dollars d'actifs. Jacques Prost, le directeur général d'Indosuez, explique que plusieurs acteurs internationaux ont fait part de leur intérêt pour l'activité, avant que Santander ait été sélectionné en raison de sa 'solide réputation'. La banque espagnole rappelle qu'elle est présente dans la région de Miami depuis maintenant 42 ans. Du côté d'Indosuez, Jacques Prost assure que la décision de quitter Miami a été 'soigneusement étudiée' en raison de la longue existence de la succursale, mais que la volonté de se concentrer sur des marchés 'clé' a prédominé. La finalisation de l'opération est attendue au milieu de l'année.

Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris +1.36%