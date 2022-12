Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit Agricole: cession de 63,7% dans Crédit du Maroc information fournie par Cercle Finance • 07/12/2022 à 08:17









(CercleFinance.com) - Crédit Agricole S.A. annonce ce jour avoir concrétisé la cession de la première tranche de 63,7% de sa participation dans Crédit du Maroc au groupe marocain Holmarcom.



Crédit Agricole S.A. cèdera, au groupe Holmarcom, la seconde tranche portant sur les 15% restants dans dix-huit mois.



Cette opération intervient après l'obtention des autorisations réglementaires requises conformément au planning annoncé en avril 2022 par Crédit Agricole S.A. dans le cadre du contrat de cession de sa participation totale de 78,7% dans Crédit du Maroc.





