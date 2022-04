Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit Agricole: cède sa participation de Crédit du Maroc information fournie par Cercle Finance • 27/04/2022 à 17:51









(CercleFinance.com) - Crédit Agricole S.A. annonce la signature d'un contrat de cession totale de sa participation de 78,7% dans le capital de Crédit du Maroc, au groupe marocain Holmarcom.



La réalisation de cette opération interviendrait en deux temps : une tranche de 63,7% d'ici la fin de l'année 2022 puis une seconde tranche portant sur les 15% restants, dix-huit mois après la clôture de la transaction.



La cession de la participation dans Crédit du Maroc aura un impact positif d'environ 10 bps sur le CET1 de Crédit Agricole SA.



' Crédit Agricole S.A. entend continuer à participer au développement du Maroc, pays dans lequel il demeure présent au travers des entités Wafasalaf dans le Crédit à la consommation et Wafa Gestion dans l'Asset Management, en partenariat avec Attijariwafa bank ' indique le groupe.





Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris -0.99%