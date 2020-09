Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit Agricole cède le solde de sa part dans Saudi Fransi pour €332 mlns Reuters • 28/09/2020 à 16:03









DUBAI, 28 septembre (Reuters) - Crédit Agricole CIB CAGR.PA a annoncé lundi avoir cédé l'intégralité de sa participation résiduelle de 4% au capital de la banque Saudi Fransi à deux investisseurs appartenant au secteur public saoudien dans le cadre d'une opération de 1,45 milliard de riyals (environ 332 millions d'euros). La banque verte a commencé en 2017 à céder progressivement sa part, alors de 31%, dans la banque. Cette décision intervient dans un contexte où les grandes banques mondiales cèdent leurs participations minoritaires dans d'autres établissements financiers en raison de nouvelles règles qui les obligent à améliorer leurs ratios de fonds propres. Les deux investisseurs institutionnels saoudiens ont déboursé 30 riyals par action pour le solde de 4% de Crédit Agricole dans Saudi Fransi, a indiqué le groupe français dans un communiqué, sans identifier les acquéreurs. "Crédit Agricole CIB reste très confiante dans les perspectives économiques de l'Arabie saoudite (...) et prévoit d'accroître davantage sa présence de manière directe afin d'étendre ses activités dans le pays", a déclaré le directeur général Jacques Ripoll, cité dans un communiqué. Crédit Agricole CIB a sollicité une licence pour opérer sur les marchés de capitaux saoudiens, a-t-il ajouté. (Davide Barbuscia; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris +5.33%