Credit Agricole : casse les 9,8E et dévisse vers 9,15E information fournie par Cercle Finance • 10/06/2022 à 16:42









(CercleFinance.com) - Le Credit Agricole qui casse les 10E (support psychologique) puis surtout le plancher annuel des 9,8E (des 7 mars puis 8 et 13 avril) dévisse vers 9,15E.

L'ouverture d'un 'gap' de rupture sous 9,796% est de mauvais augure et dans la meilleure hypothèse, le titre s'achemine vers le test d'un fragile soutien vers 8,97E (plus bas annuel intraday) puis des 8,75E, plancher du 27 janvier 2021 et ex-zénith du 8 juin et 21 juillet 2020.





Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris -5.91%