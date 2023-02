Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Credit Agricole : casse les 9,8E et dévisse vers 9,15E information fournie par Cercle Finance • 09/02/2023 à 11:03









(CercleFinance.com) - Le titre pulvérise la résistance des 11,25E et s'envole de +6% à 11,9E : le marché applaudit un RNPG de 5,44MdsE et un résultat brut d'exploitation en hausse de 2,4% à 9,26MdsE.

Credit Agricole vise désormais un comblement du 'gap' des 12,63E du 23 février 2022.







Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris +5.47%