Crédit Agricole : CA Consumer Finance change de gouvernance

(CercleFinance.com) - Une nouvelle gouvernance a été mise en place dans au sein de la filiale du Crédit Agricole, Crédit Agricole Consumer Finance, le 1er janvier 2021, annonce aujourd'hui le Crédit Agricole. Placée sous la Direction générale de Stéphane Priami, cette nouvelle gouvernance a pour objectif de 'renforcer la fluidité, les synergies et la communication avec les différentes entités de CA Consumer Finance, ainsi que la réponse à leurs enjeux business' Valérie Wanquetest nommée second dirigeant effectif et devient DGA International, Finance et Juridique Groupe. Jérôme Hombourger, DGA en charge du Développement et de la Stratégie Groupe, se voit confier la mission de coordonner les synergies au sein du pôle Services Financiers Spécialisés de Crédit Agricole S.A. Dominique Pennelierdevient DGA Industrialisation et Synergies avec le groupe Crédit Agricole. Jean-Etienne Heddeest nommé Directeur Risques, Contrôle permanent, Crédit et Conformité. Anne Laiméconduit la nouvelle Direction Smart Conso, qui sert les banques de proximité du Groupe Crédit Agricole en France. Laila Mamou représente les activités de la filiale française du groupe CA Consumer Finance à son Comité exécutif. Guillaume Solerdevient Directeur du Secrétariat général, Communication et Engagement sociétal.

