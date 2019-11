Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit Agricole : BPA sous-jacent sous les attentes Cercle Finance • 08/11/2019 à 07:54









(CercleFinance.com) - Crédit Agricole SA publie un bénéfice par action sous-jacent de 0,34 euro au titre du troisième trimestre 2019, en baisse de 6,3%, et un niveau inférieur de deux centimes à l'estimation moyenne des analystes. La banque a réalisé une hausse du revenu sous-jacent de 4,9% à 5.073 millions d'euros, 'grâce au dynamisme de la conquête, de la collecte, du crédit, et de l'équipement', avec un coefficient d'exploitation sous-jacent hors FRU amélioré de deux points à 59,6%. Crédit Agricole met en avant la poursuite des réalisations de son plan de moyen terme 2022, avec une digitalisation croissante de la relation client et une conquête dynamique en France et en Italie (+210.000 clients particuliers).

Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris -1.35%