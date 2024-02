Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Crédit Agricole: BPA accru de plus de 6% en 2023 information fournie par Cercle Finance • 08/02/2024 à 08:40









(CercleFinance.com) - Crédit Agricole SA annonce porter son dividende 2023 à 1,05 euro par action (+24% en comparaison annuelle, hors rattrapage 2019) pour un BPA sous-jacent en hausse de 6,5% à 1,80 euro sur l'année écoulée, ainsi qu'un ROTE sous-jacent stable à 12,6%.



Toujours en sous-jacent, le RBE a augmenté de 12,5% à plus de 10,4 milliards d'euros, pour un produit net bancaire en hausse de 9,5% à près de 24,6 milliards, tiré par l'ensemble des pôles métiers, et un coefficient d'exploitation hors FRU amélioré de 0,3 point à 55,4%.



Au 31 décembre 2023, le ratio de solvabilité de Crédit Agricole s'établit au-dessus de la cible du plan à moyen terme, avec un ratio Common Equity Tier 1 (CET1) de 11,8% en vision phasée, stable par rapport au 30 septembre.





