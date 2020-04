Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit Agricole : bondit de +8% vers 7,38E Cercle Finance • 28/04/2020 à 15:43









(CercleFinance.com) - Crédit Agricole bondit de +8% vers 7,38E, niveau atteint après l'activation d'un remarquable 'algo funiculaire' enclenché dès 6,78E à l'ouverture : le titre file tout droit vers le retracement du zénith des 7,44E du 25 mars.

Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris +5.70%