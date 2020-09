Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit Agricole : bondit de +5% vers 7,58E Cercle Finance • 28/09/2020 à 15:44









(CercleFinance.com) - Crédit Agricole bondit de +5% vers 7,58E après avoir testé un plancher de 4 mois (26 mai) à 7,08E (soit -43% depuis le 1er janvier). Le 1er obstacle se situe vers 7,75/7,8E, le zénith des 29/30 avril, ensuite, ce sera 8E (ex-plancher de la mi-juin et du 24/06.

Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris +5.47%