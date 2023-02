Crédit Agricole : bénéfice net 2022 en baisse

(AOF) - Crédit Agricole SA a dévoilé, ce jeudi, un résultat net part du groupe en chute de 7 %, à 5,4 milliards d'euros. Au quatrième trimestre 2022, le résultat net part du Groupe ressort à 2,04 milliards d’euros, en baisse de 13,3% par rapport au quatrième trimestre 2021. le produit net bancaire sous-jacent s’élève à 9,5 milliards d'euros, en hausse de +1,2%, et de +0,6% à périmètre constant, par rapport au quatrième trimestre 2021, grâce à une activité soutenue dans tous les métiers, et malgré les effets marché défavorables sur les activités de stock.

Sur l'ensemble de l'année 2022, le résultat net part du Groupe publié est de 8,14 milliards d'euros, contre 9,10 milliards d'euros pour l'année 2021, soit une baisse de 10,5%.

Le produit net bancaire (PNB), équivalent du chiffre d'affaires pour le secteur, a été de 38,2 milliards d'euros sur l'année pour le groupe, en hausse de 3,6% par rapport à 2021.

Sur l'année 2022, le Groupe enregistre +1,9 million de nouveaux clients en banque de proximité, et le fonds de commerce continue de progresser (+380 000 clients) en ligne avec les objectifs du PMT Ambitions 2025.

Points clés

- Véhicule coté du groupe mutualiste du même nom, 1ère banque française et 8ème mondiale ;

- Produit net bancaire de 22,7 Mds€, généré par la banque de proximité à 65 %, par les services financiers spécialisés à 12 %, par la banque de grande clientèle à 14 % et par la gestion de l'épargne et les assurances ;

- Modèle d'affaires en 3 points - l’excellence relationnelle en devenant la banque préférée des particuliers, des entrepreneurs et des institutionnels, la responsabilité en proximité pour accompagner la digitalisation et l’engagement sociétal en amplifiant l'engagement mutualiste ;

- Capital détenu à 55,3% par les caisses régionales, d'où une présence forte de leurs représentants au conseil d'administration (10 sur 21 membres) présidé par Dominique Lefebvre, Philippe Brassac étant directeur général ;

- Position financière solide – à fin juin 2022, ratio CET 1 de 11,3 % et réserves de liquidités de 468 Mds€.

Enjeux

- Nouveau plan « Ambitions 2025 » :

- résultat net supérieur à 6 Mds€ et retour sur fonds propres tangibles supérieur à 12 %,

- accélération de la transformation technologique et digitale avec 20 Mds€ de budget à l’IT et au digital dont 1 Md€ à la transformation technologique,

- distribution en numéraire de 50 % du résultat ;

- Stratégie d'innovation, l'un 3 des leviers du modèle d'affaires :

- en interne : 90% des entités du Groupe disposant d’une architecture «data-centric» en 2022, et 300 M€ de gain d’efficacité IT, 100% des collaborateurs IT formés aux nouvelles technologies dans l’Université du Système d’Information et 100% des technologies émergentes testées sur de nouveaux services métiers,

- vers les clients : élargissement de la gamme des applications leaders (Ma banque Pro, Pro&Entreprises LCL, etc…), offre de solutions de caisses digitales et mobiles pour les petits/moyens commerçants, offre monétique européenne pour les grandes enseignes et gamme complète e-commerce ;

- Stratégie environnementale visant la neutralité carbone en 2050 pour l’empreinte propre et les portefeuilles d’investissement et de financement.

Défis

- Intégration de l’italien CreVal et de Lyxor ;

- Impact élevé des provisions et de la hausse du coût du risque sur la zone Ukraine et Russie d’où un recul de 16,1 % du bénéfice net au 1er semestre ;

- Perspectives de marché difficiles pour le 2nd semestre, hors Etats-Unis : forte chute de la croissance et montée de l’inflation en Europe, stagflation dans les pays émergents et hausse des taux directeurs.

- Programmes de rachat d’actions.

Les effets négatifs de la hausse des taux

La remontée des taux provoque normalement une progression des revenus des banques par les crédits octroyés. En Europe, d'après un sondage mené par S&P auprès de 85 établissements bancaires, le secteur s'attend en moyenne à une hausse de 18% de ses revenus nets d'intérêt. Toutefois ce nouveau contexte inflationniste a aussi des effets indésirables, en particulier une hausse des coûts de refinancement. Il s'accompagne également de la crainte d'une nouvelle récession, qui toucherait alors tous les métiers de la banque, allant des prêts à la gestion d'actifs, dont les revenus sont corrélés aux valorisations de marché. Elément rassurant : les banques de la zone euro sont suffisamment solides pour faire face à une dégradation de leur environnement.