Crédit Agricole: baisse de 10% du résultat net trimestriel

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole SA publie un résultat net part du groupe sous-jacent de 1,27 milliard d'euros, en baisse de 10%, au titre du troisième trimestre 2022, et un résultat brut d'exploitation sous-jacent de 2,19 milliards, en repli de 4,3% (-5,1% pro forma de Creval et Lyxor).



Les charges d'exploitation sous-jacentes hors FRU du groupe bancaire sont ressorties à 3,39 milliards, en hausse de 149 millions d'euros, soit +4,6% (et +3,3% à périmètre constant, en intégrant de Lyxor et Creval en 2021).



Les revenus sous-jacents ont atteint 5,58 milliards d'euros, en hausse de 0,9% (+1,9% pour les revenus des pôles métier hors AHM), 'dans la ligne de la croissance régulière des revenus trimestriels depuis cinq ans, grâce à la diversité du mix métiers'.



Crédit Agricole ajoute que son coût du risque s'est établi en dotation nette de -360 millions d'euros (+35,5%/-94 millions d'euros par rapport au troisième trimestre 2021 qui s'élevait à -266 millions d'euros, un niveau historiquement bas).





Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris 0.00%