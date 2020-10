CREDIT AGRICOLE Assurances monte à 100% au capital de GNB Seguros

(AOF) - Crédit Agricole Assurances annonce la signature d'un accord avec Novo Banco en vue de l'acquisition de 25% de GNB Seguros, compagnie d'assurances non-vie au Portugal. Crédit Agricole Assurances porte ainsi sa participation à 100% du capital. Cette opération comprend également un accord de distribution d'assurance non-vie d'une durée de 22 ans entre Novo Banco et GNB Seguros pour la distribution des contrats de cette dernière au Portugal.

Créée en 1996, GNB Seguros figure dans le top 5 des bancassureurs dommages au Portugal et affichait, fin 2019, plus de 78 millions d'euros de primes émises. Les principales gammes de produits de GNB Seguros sont l'assurance habitation, l'assurance automobile et l'assurance santé. Elle propose également des contrats d'assurance chômage (principalement en lien avec un crédit), ainsi que des contrats rapatriement et accident.

Ses produits sont distribués principalement par le réseau de la banque Novo Banco et, plus récemment, par le biais de Credibom, l'entité portugaise de crédit à la consommation du Crédit Agricole.

