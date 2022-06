Crédit Agricole Assurances et EIP acquièrent 25 % de Repsol Renovables

(AOF) - Crédit Agricole Assurances et Energy Infrastructure Partners (EIP), investisseur de référence dans le domaine de la transition énergétique, ont annoncé la signature d’un accord avec Repsol S.A. pour une prise de participation de 25 % dans Repsol Renovables, la branche de Repsol S.A. consacrée aux énergies renouvelables, sur la base d’une valeur d’entreprise implicite de 4,4 milliards d'euros.

Repsol Renovables dispose actuellement d'une capacité de production installée de 1,6 GW, composée de parcs éoliens, de parcs photovoltaïques et de centrales hydroélectriques répartis en Espagne, au Chili et aux États-Unis. Aux côtés de Crédit Agricole Assurances et de EIP, Repsol poursuivra son plan stratégique visant à augmenter sa capacité totale installée pour atteindre 20 GW d'ici 2030.

Le consortium formé par Crédit Agricole Assurances et EIP détiendra 25 % de Repsol Renovables à l'issue de la clôture définitive, qui devrait intervenir au quatrième trimestre de cette année, sous réserve des conditions habituelles de clôture et de l'approbation des autorités réglementaires.

Philippe Dumont, Directeur général de Crédit Agricole Assurances, a déclaré : " En droite ligne avec le projet sociétal du groupe Crédit Agricole en faveur du climat, Crédit Agricole Assurances réaffirme son engagement pour une économie bas carbone au travers de ses investissements dans la transition énergétique. Cette opération, aux côtés de Repsol et d'EIP constitue une nouvelle étape de cette stratégie, et contribuera à l'atteinte de notre objectif de 14 GW de capacité installée d'ici 2025 ".

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Véhicule coté du groupe mutualiste du même nom, 1ère banque française et 8ème mondiale ;

- Produit net bancaire de 22,7 Mds€, généré par la banque de proximité à 65 %, par les services financiers spécialisés à 12 %, par la banque de grande clientèle à 14 % et par la gestion de l'épargne et les assurances ;

- Modèle d'affaires en 3 points - l’excellence relationnelle en devenant la banque préférée des particuliers, des entrepreneurs et des institutionnels, la responsabilité en proximité pour accompagner la digitalisation et l’engagement sociétal en amplifiant l'engagement mutualiste ;

- Capital détenu à 55,3% par les caisses régionales, d'où une présence forte de leurs représentants au conseil d'administration (10 sur 21 membres) présidé par Dominique Lefebvre, Philippe Brassac étant directeur général ;

- Position financière solide - ratio CET 1 de 17 %, rentabilité des fonds propres de 11,6 % et réserves de liquidités de 472 Mds€.

Enjeux

- Réponse des investisseurs au nouveau plan 2025, les objectifs de celui de 2019-2022 ayant été atteints avec une année d’avance ;

- Stratégie d'innovation, l'un 3 des leviers du modèle d'affaires : en interne : 90% des entités du Groupe disposant d’une architecture « data-centric » en 2022, et 300 M€ de gain d’efficacité IT, 100% des collaborateurs IT formés aux nouvelles technologies dans l’Université du Système d’Information et 100% des technologies émergentes testées sur de nouveaux services métiers / vers les clients : élargissement de la gamme des applications leaders (Ma banque Pro, Pro&Entreprises LCL, etc…), offre de solutions de caisses digitales et mobiles pour les petits/moyens commerçants, offre monétique européenne pour les grandes enseignes et gamme complète e-commerce ;

- Stratégie environnementale renforcée : neutralité carbone d’ici 2050 pour l’empreinte propre et sur les portefeuilles d’investissement et de financement / en 2022 : arrêt total des financements de projets d’extraction d’hydrocarbures non conventionnels, aucun financement d’extraction pétrolière ou gazière en zone Arctique / en 2025 : réduction à 20 % à l’extraction de pétrole, pour tous les fonds ouverts en gestion active d’Amundi, une notation énergétique supérieure à celle de la concurrence et 20Mds€ engagés dans des fonds à impact, énergies renouvelables : doublement de la capacité de production des installations d’énergies renouvelables financées par Crédit Agricole Assurances à 10,5 GW

- Croissance de 60% de l’exposition de la banque d’investissement aux énergies non carbonées et développement de la plateforme dédiée auxprojets hydrogène / hausse de 50% du financement d’énergies renouvelables en France par Unifergie;

- Retombées de la pénétration des marchés chinois (1ère société étrangère de gestion d’actifs) et indien (offre de cash management) ;

- Renforcement dans le financement de la mobilité via le partenariat avec Stellantis, opérationnel en 2023 et le lancement d’une entité interne spécialisée dans le financement automobile, la location et la mobilité.

Défis

- Actif net de 13,2 € par action, à comparer au cours de Bourse ;

- Guerre Russie-Ukraine : impact fort sur le bénéfice au 1er trimestre du fait des provisions passées sur les risques des 2 pays et arrêt des financements aux entreprises russes ;

- Intégration de l’italien CreVal et de Lyxor ;

- Dividende 2021 de 1,05 € (dont 0,2 € au titre du rattrapage de 2019).