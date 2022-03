Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit Agricole: annulation d'actions auto-détenues information fournie par Cercle Finance • 11/03/2022 à 07:43









(CercleFinance.com) - Crédit Agricole annonce la réduction de son capital par voie d'une annulation de 87.673.241 actions auto-détenues, représentant environ 2,8% du capital social, opération décidée par le conseil d'administration le 9 février et réalisée le 10 mars.



Ces actions ont été rachetées dans le cadre de deux programmes de rachat mis en oeuvre entre le 10 juin et le 21 septembre 2021, pour un montant de 558,6 millions d'euros, et entre le 5 octobre et le 14 décembre 2021, pour un montant de 500 millions.



A la suite de cette annulation d'actions, le capital social de l'établissement bancaire se compose de 3.025.902.350 actions, dont 2.019.765 actions auto-détenues au titre du contrat de liquidité au 28 février dernier.





Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris 0.00%