Crédit Agricole : alliance entre Amundi et BNY Mellon

(CercleFinance.com) - Amundi et BNY Mellon annoncent aujourd'hui une alliance technologique dans le domaine de la gestion d'actifs et de la conservation de titres.

Dans ce cadre, les clients gérants d'actifs se verront proposer une offre intégrée, réunissant dans le même environnement les outils OMNI, plateforme de services titres centrée sur les clients et les données développée par BNY Mellon, et ALTO (Amundi Leading Technology and Operations), le système de gestion de portefeuilles d'Amundi.

'Cette solution 'Front-to-back' totalement intégrée va permettre aux gérants de disposer d'outils plus efficaces et d'avoir l'ensemble de l'information directement à disposition et en temps réel', indique Crédit Agricole.