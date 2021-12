Crédit Agricole: alliance avec Stellantis dans la mobilité information fournie par Cercle Finance • 17/12/2021 à 09:27

(CercleFinance.com) - Le Crédit Agricole a annoncé vendredi qu'il allait s'allier avec Stellantis en vue de créer un leader européen de la location longue durée.



Aux termes de l'accord, CA Consumer Finance - sa filiale de crédit à la consommation - deviendrait le partenaire exclusif de Stellantis en ce qui concerne la location longue durée.



La co-entreprise, détenue à parts égales par les deux groupes, aurait pour objectif de gérer une flotte de plus d'un million de véhicules à horizon 2026.



D'après la banque verte, ce projet de partenariat exclusif entre CA Consumer Finance et Stellantis devrait leur permettre d'intégrer immédiatement le 'top 5' des acteurs de la location longue durée en Europe.



Le Crédit Agricole - qui dit afficher de fortes ambitions dans le financement automobile et la mobilité - précise que CA Consumer Finance prévoit par ailleurs de développer un acteur paneuropéen multimarque du financement automobile, de la location et de la mobilité.



En s'appuyant sur l'expertise de FCA Bank et de Leasys Rent, repris à 100%, la nouvelle entité proposerait des offres en marques blanches et s'adresserait également aux plateformes, aux concessionnaires ainsi qu'aux acteurs de la location de courte durée.



L'objectif est de parvenir à 10 milliards d'euros d'encours en 2026.



La mise en oeuvre des opérations envisagées entre Stellantis, Crédit Agricole et sa filiale CA Consumer Finance, devrait intervenir au premier semestre 2023.