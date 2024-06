Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Crédit Agricole: acquisition de Degroof Petercam finalisée information fournie par Cercle Finance • 04/06/2024 à 08:40









(CercleFinance.com) - Crédit Agricole SA indique que sa filiale Indosuez Wealth Management, ayant obtenu les autorisations nécessaires, a finalisé l'acquisition de Degroof Petercam, dont elle devient actionnaire majoritaire (65% du capital) aux côtés de CLdN Cobelfret (près de 20%).



L'opération permet de créer un leader européen de la gestion de fortune avec environ 200 milliards d'euros d'actifs clients. Elle renforce la présence du Crédit Agricole en Belgique et permettra de générer des synergies importantes avec ses différents métiers.



CA Indosuez déposera prochainement un dossier à la FSMA belge dans l'intention de lancer une offre publique d'acquisition volontaire auprès des actionnaires minoritaires de Banque Degroof Petercam.



L'impact sur le ratio CET1 de Crédit Agricole SA à l'issue de l'opération sera de l'ordre de 30 points de base. Cette opération devrait générer un résultat net part du groupe additionnel après synergies de +150 à +200 millions d'euros à horizon 2028.





