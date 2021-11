Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit Agricole : acquisition d'Olinn par CAL&F information fournie par Cercle Finance • 10/11/2021 à 07:07









(CercleFinance.com) - Crédit Agricole Leasing & Factoring (CAL&F) annonce l'acquisition d'Olinn, groupe européen spécialisé dans la gestion des équipements professionnels, proposant une large gamme d'offres de financement et une expertise sur les services associés. Avec l'acquisition d'Olinn, partenaire de longue date du groupe, CAL&F complètera l'offre qu'elle propose aux clients du groupe Crédit Agricole par une offre de financement et de gestion de matériels, sur l'ensemble de leur cycle de vie. Compte tenu du potentiel de synergies, il est prévu que cette transaction, aura un retour sur investissement supérieur à 10% à horizon 2025. Sous réserve des autorisations réglementaires usuelles, sa finalisation est prévue pour la fin 2021.

Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris -0.92%