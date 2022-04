Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit Agricole: accords signés avec Stellantis information fournie par Cercle Finance • 01/04/2022 à 09:08









(CercleFinance.com) - CA Consumer Finance, filiale de Crédit Agricole, et Stellantis annoncent avoir signé des accords définitifs prévoyant la création d'un leader européen de la LLD automobile qui ambitionne de développer une flotte de plus d'un million de véhicules d'ici à fin 2026.



Ils prévoient aussi que CA Consumer Finance reprendra 100% du capital de FCA Bank et de Leasys Rent, pour en faire un acteur paneuropéen du financement automobile, de la location et de la mobilité, avec un objectif de 10 milliards d'euros d'encours en 2026.



La mise en oeuvre des opérations envisagées devrait intervenir au premier semestre 2023 après l'obtention des différentes autorisations requises. L'impact de l'opération sur le CET1 de Crédit Agricole SA sera globalement neutre.





