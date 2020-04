Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit Agricole : absence de dividende pour 2019 Cercle Finance • 02/04/2020 à 07:41









(CercleFinance.com) - Crédit Agricole annonce que le conseil d'administration a décidé de proposer à l'assemblée générale du 13 mai l'affectation à un compte de réserves de l'intégralité du résultat de 2019, ce qui améliorera son ratio CET1 d'environ 60 points de base. La banque explique que son intention de distribuer des dividendes au titre de 2019 apparait aujourd'hui incompatible avec les recommandations de la BCE émises qui demandent aux banques de ne pas verser de dividendes tant que perdure la crise du coronavirus. Au cours du deuxième semestre 2020, le conseil proposera des orientations en matière de distribution aux actionnaires, qui pourraient notamment consister dans le paiement d'un acompte sur dividende sur les résultats 2020 ou en une distribution exceptionnelle.

Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris +1.92%