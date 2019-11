Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit Agricole : a finalisé la cession de 6% de BSF Cercle Finance • 25/11/2019 à 19:06









(CercleFinance.com) - Crédit Agricole Corporate & Investment Bank annonce ce jour que la cession des 6,0% du capital de Banque Saudi Fransi (BSF) est finalisée, transaction pour laquelle toutes les autorisations réglementaires ont été obtenues. Les termes et conditions de cette transaction sont inchangés par rapport à la communication faite le 15 mars 2019.

Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris -0.12%