Crédit Agricole : -4%, incursion sous les 10,00E

(CercleFinance.com) - Plombé par ses pertes liées à l'arrêt de ses activités en Russie, le titre Crédit Agricole rechute de -4% et effectue une incursion sous les 10,00E.

Ce n'est pas encore trop alarmant car le seuil de rupture se situe vers 9,90E (plancher des 8, 12, 14 avril, mais la marge de sécurité se réduit à 1%.

Si cassure des 9,88E, le titre disposera encore du support des 9,73E du 7 mars et c'est ensuite que les choses se gâtent avec une glissade vers 8,97E (plus bas annuel intraday du 7 mars et plancher du 1er février 2021) puis 8E par la règle du balancier.





