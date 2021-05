Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit Agricole : +4%, des analystes relèvent leurs objectifs Cercle Finance • 10/05/2021 à 16:24









(CercleFinance.com) - Le titre s'envole de près de 4% cet après-midi après l'annonce de ses résultats trimestriels profitant de plusieurs analyses positives. Crédit Agricole SA a publié vendredi un résultat net part du groupe sous-jacent en hausse de 43,1% à 932 millions d'euros au titre du premier trimestre 2021, avec notamment un coût du risque en chute de 38,2% à -384 millions. Barclays réaffirme sa recommandation 'surpondérer' sur Crédit Agricole avec un objectif de cours augmenté de 6% à 14,8 euros, dans le sillage d'un changement de ses estimations de bénéfices pour l'établissement bancaire français. À la suite de la publication des résultats du premier trimestre 2021, vendredi dernier, le broker a ainsi amélioré ses estimations de résultat net, de respectivement 16%, 5% et 5% au titre des exercices 2021 à 2023. 'Le coût du risque est de 18% inférieur cette année, ce qui entraîne le changement de 2021. Pour 2021 et 2022, les moteurs sont des revenus de 3% plus élevés, en partie compensés par une hausse des dépenses opérationnelles de 2% principalement due au FRU', explique-t-il. Credit Suisse renouvelle son conseil ' neutre ' sur le titre Crédit Agricole, avec un objectif de cours relevé à 13 euros, contre 12,5 euros précédemment. Le bureau d'analyses s'appuie notamment sur les résultats trimestriels de la banque, qui a publié un bénéfice net de 1045 millions d'euros quand le consensus tablait sur 694 ME. Crédit Agricole confirme d'ailleurs cibler un résultat net 2022 supérieur à cinq milliards d'euros (consensus 4,5 MdsE), rapporte le broker. Dans ces conditions, Credit Suisse augmente son BPA de 3 à 4 % pour l'exercice en cours ainsi que pour 2022/2023.

Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris +3.93%