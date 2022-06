Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit Agricole : -4,8%, incursion sous les 8,80E information fournie par Cercle Finance • 13/06/2022 à 16:26









(CercleFinance.com) - Le Crédit Agricole chute de -4,85% et effectue une incursion sous les 8,80E : le titre teste les 8,75E, le plancher du 27 janvier 2021 et ex-zénith du 8 juin et 21 juillet 2020.

Le prochain objectif sous les niveaux actuels se situe un peu en-deçà de 8E





Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris -4.61%