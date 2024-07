Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Crédit Agricole : +3% vers 13,7E, +7% en 1 semaine information fournie par Cercle Finance • 04/07/2024 à 14:43









(CercleFinance.com) - Troisième séance de hausse sur 4 avec un écart supérieur à +2,5%, le titre reprend +7% dans l'intervalle, partant d'un plancher de 12,75E.

Le titre pourrait poursuivre sa remontée vers 14,15E, l'ex-zénith du 4 avril puis jusqu'au comblement du 'gap' des 14,37E du 6 juin.





Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA 13,65 EUR Euronext Paris +2,90%