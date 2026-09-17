Credit Acceptance Corp va effacer des centaines de millions de dette pour régler une affaire relative à la protection des consommateurs

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(Ajout des commentaires du procureur général aux paragraphes 2 à 4)

Credit Acceptance Corp CACC.O versera 75,5 millions de dollars, annulera plus de 630 millions de dollars de dettes des consommateurs et réformera ses pratiques de crédit afin de répondre aux allégations formulées par la plupart des procureurs généraux des États américains, selon lesquelles ce banque automobile spécialisé dans les crédits à risque aurait enfreint diverses lois sur la protection des consommateurs, a déclaré jeudi le procureur général du Minnesota, Keith Ellison.

Cet accord met fin aux allégations selon lesquelles la société, basée à Southfield, dans le Michigan, aurait financé des crédits automobiles à risque dont elle savait, ou aurait dû savoir, que les consommateurs n’avaient pas les moyens de les rembourser, et aurait vendu des produits complémentaires onéreux dont les consommateurs ignoraient qu’ils les achetaient, a précisé M. Ellison.

Les réformes prévoient notamment que Credit Acceptance informe à l’avance les emprunteurs que leurs prêts présentent un risque de défaut de paiement historiquement élevé et qu’elle annule 95 % du montant dû si ces emprunteurs se trouvent en défaut de paiement au cours des 12 ou 18 premiers mois, a précisé M. Ellison.

Credit Acceptance n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. M. Ellison a précisé que cet accord avait été conclu avec le soutien d’une coalition bipartisane regroupant 41 procureurs généraux d’État.