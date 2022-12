Crédit à la consommation: Younited lève 60 M EUR

Le spécialiste français du crédit à la consommation en ligne Younited a levé 60 millions d'euros, valorisant l'entreprise à 1,1 milliard d'euros, indique le journal Les Echos, citant le cofondateur de cette fintech.

Avec une telle valorisation, Younited est donc officiellement une licorne, un terme regroupant les entreprises de la tech à forte croissance dont la valeur est estimée à plus d'un milliard de dollars.

Plusieurs investisseurs historiques comme Bpifrance, Crédit Mutuel Arkéa, Eurazeo et Goldman Sachs ont participé à l'opération, révèle le journal dans son édition de jeudi.

Née en 2012, Younited s'est rapidement fait une place sur le marché du crédit à la consommation avec un mode de distribution entièrement en ligne, qui lui permet de donner une réponse très rapide à ses clients.

Lors de sa précédente levée de fonds, en juillet 2021, l'entreprise avait obtenu 170 millions de dollars, pour investir en marketing, en technologie et en analyse de données.

Selon le cofondateur Charles Egly, qui s'est exprimé auprès du quotidien, Younited n'avait cette fois pas besoin de beaucoup plus d'argent et ce nouveau tour de table "est un coussin de sécurité qui va nous permettre d'arriver à la rentabilité", attendue au deuxième semestre 2023.

Younited revendique d'être le leader sur son segment dans cinq pays européens (France, Italie, Espagne, Portugal et Allemagne) et de produire deux milliards d'euros de crédits par an.

