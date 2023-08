Crédit à la consommation: la chute "s'atténue mais reste sévère" (ASF)

Pour leur part, les financements d'automobiles d'occasion ont augmenté de +2,3% par rapport à juin 2022 (+1,8% pour les crédits affectés et +3,7% pour la LOA).

En augmentation de +14,1% en juin, les financements d'automobiles neuves s'inscrivent globalement en hausse de +10,5% au deuxième trimestre et de +10,3% au premier semestre 2023. Comme les mois précédents, cette bonne performance est essentiellement portée par les opérations de LOA (Location avec Option d'Achat) qui grimpent de +16,4% par rapport à juin 2022 (+12,1% au printemps), tandis que les crédits affectés se limitent à +0,6% en juin (+0,8% au deuxième trimestre).

(AOF) - « Malgré les mesures de mensualisation du taux de l’usure, le bilan demeure lourd pour le prêt personnel qui décline fortement de -27,8% au printemps et de -26,6% au premier semestre ». C’est ce qu’annonce l’ASF (Association française des Sociétés Financières) qui rassemble l’ensemble des établissements spécialisés, dans un bilan publié ce jour. En juin 2023, la chute des prêts personnels « s’atténue mais reste sévère » avec -22,4% par rapport à juin 2022. Le crédit renouvelable enregistre, quant à lui, une hausse ralentie de +4,1% en juin et de +4,7% au deuxième trimestre.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.