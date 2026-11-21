Créateurs de contenu : derrière les likes, les revers d'un métier en plein essor

Derrière les likes et les milliers d'abonnés, des créateurs de contenu sont confrontés à des pressions multiples susceptibles de fragiliser leur santé mentale ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Course aux vues, dépendance aux algorithmes, cyberharcèlement et revenus incertains : derrière les likes et les milliers d'abonnés, des créateurs de contenu sont confrontés à des pressions multiples susceptibles de fragiliser leur santé mentale, dans un secteur en plein essor mais encore peu structuré.

Frédéric Louarn, qui anime depuis 2015 la chaîne YouTube de vulgarisation historique Herodot'com (107.000 abonnés), a interrompu son activité pendant plusieurs mois après un burn-out, raconte-t-il à l'AFP.

Il évoque la difficulté à concilier les délais de production avec les exigences de régularité pour maintenir sa visibilité. On pourrait "déléguer certaines tâches, mais cela demande de l'argent", explique-t-il. Alors "cela donne des calendriers intenables" et devient "vite stressant".

Cette activité constitue son occupation principale. Refusant toute monétisation publicitaire, il s'appuie principalement sur les dons de son public.

Si le youtubeur de 31 ans vante la liberté qu'offre cette activité, elle est aussi "précaire, sans revenus fixes, sécurité de l'emploi ou facilité de reconversion", ajoute-t-il, sur fond de concurrence accrue entre les chaînes de vulgarisation, qui entraine une baisse d'audience.

Métier "précarisé"

Le marché français des créateurs de contenu devrait atteindre près de 9 milliards d'euros en 2026, en hausse de 23,7 % sur un an, selon une étude du cabinet Coherent Market Insights publiée en novembre.

Parmi les quelque 330.000 personnes qui monétisent leurs contenus, plus de la moitié gagnent moins de 5.000 dollars (4.500 euros) par an, tandis que moins de 10 % dépassent les 30.000 dollars (27.000 euros) annuels, selon cette étude.

Parmi les quelque 330.000 personnes qui monétisent leurs contenus, plus de la moitié gagnent moins de 5.000 dollars (4.500 euros) par an, tandis que moins de 10 % dépassent les 30.000 dollars (27.000 euros) annuels, selon une étude ( AFP / Ishara S. KODIKARA )

Pour Nawal Stouli, cofondatrice de l'agence de créateurs LoopIn, cette précarité est renforcée par l'afflux de nouveaux créateurs.

"De plus en plus de gens produisent du contenu, donc c'est de plus en plus difficile de performer", explique-t-elle. "Le métier s'est beaucoup précarisé".

Cette concurrence s'est accompagnée d'une multiplication de plateformes. "Au début, on était que sur YouTube, un peu sur Instagram. Puis il y a eu TikTok, Twitch. C'est encore plus de contenu à produire", poursuit-elle.

S'y ajoute l'opacité des algorithmes, qui régissent la visibilité des contenus sur les plateformes. "Les créateurs jouent à un jeu, mais on ne leur a jamais donné les règles. Et ces règles changent constamment sans qu'on les prévienne. C'est très anxiogène", ajoute-t-elle.

Selon une étude Ipsos réalisée en 2025 pour l'Union des métiers de l'influence et des créateurs de contenu (Umicc), 53 % des créateurs français citent le manque de transparence des algorithmes parmi leurs principales difficultés, devant la pression des statistiques (46 %) et l'instabilité des revenus (43 %).

"jugement constant"

Au-delà de la pression des chiffres, les créateurs doivent aussi composer avec le regard des internautes.

"Il y a un jugement constant sur ce que vous dites, ce que vous mangez, à quoi vous ressemblez. Pour les femmes, c'est encore plus difficile parce qu'on est davantage jugées sur notre physique", souligne Nawal Stouli, également membre du comité exécutif de l'Umicc.

La créatrice Justine Becattini, alias Juju Fitcats, partage ce constat. "Très souvent, les commentaires vont être désobligeants à l'égard de notre physique parce que c'est la première chose sur laquelle les gens vont s'attarder", a-t-elle regretté lors d'une table ronde à la Paris Creator Week en novembre.

La créatrice de contenu Léna Situations lors de l'inauguration de "World of Frozen", la nouvelle extension du parc Disneyland Paris, à Marne-la-Vallée, le 28 mars 2026 ( AFP / Blanca CRUZ )

Des influenceurs parmi les plus populaires de France, comme Léna Situations, McFly ou Mastu, ont également évoqué publiquement les effets de leur activité sur leur santé mentale.

Interrogé par l'AFP, TikTok affirme proposer plusieurs outils aux créateurs, dont le "Creator Care Mode" pour filtrer les commentaires offensants et des fonctions de modération des directs. Meta (Instagram, Facebook) et Google (YouTube) n'ont pas répondu.

Les créateurs témoignent également de leurs difficultés à déconnecter, par crainte de perdre audience et revenus. "Il y a une peur de revenir et que ça ne marche plus", relève Nawal Stouli.

Face à ces difficultés, elle appelle les plateformes à davantage de transparence sur le fonctionnement des algorithmes et à une meilleure rémunération des créateurs.

"Le travail de l'influence, c'est un peu la cristallisation de la vie privée et du travail", a résumé Léa Chouee lors de la Paris Creator Week. "Les influenceurs ne savent plus quand ils travaillent et quand ils ne travaillent pas."