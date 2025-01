Crash meurtrier en Corée du Sud: de premières données extraites de l'une des boîtes noires

Un message de condoléances accroché sur une grille de l'aéroport de Muan, dans le sud-ouest de la Corée du Sud, le 1er janvier 2025 ( YONHAP / - )

Les enquêteurs travaillant sur le crash d'un avion de la compagnie Jeju Air, qui a fait 179 morts en Corée du Sud, ont extrait les premières données de l'une des boîtes noires de ce Boeing 737-800, a annoncé mercredi un responsable gouvernemental.

L'avion de la compagnie à bas coûts sud-coréenne transportait au total 181 personnes, dont six membres d'équipage. Toutes sont mortes, à l'exception d'une hôtesse et d'un steward, ce qui en fait la pire catastrophe aérienne de l'histoire sur le sol sud-coréen.

Des enquêteurs sud-coréens et américains, notamment de Boeing, passent au peigne fin le site de l'accident survenu dimanche matin à Muan (sud-ouest).

Les deux boîtes noires ont été récupérées. "L'extraction initiale est déjà terminée" en ce qui concerne celle contenant les conversations dans le cockpit, a déclaré Joo Jong-wan, vice-ministre en charge de l'aviation.

"Sur la base de ces données préliminaires, nous prévoyons de commencer à les convertir au format audio", a-t-il ajouté. Cela doit permettre aux enquêteurs d'entendre les dernières communications des pilotes.

La seconde boîte noire, l'enregistreur de données de vol, "a été retrouvée avec un connecteur manquant", a précisé M. Joo.

"Les experts procèdent actuellement à un examen final afin de déterminer comment en extraire les données".

- Train d'atterrissage rentré -

L'avion, en provenance de Bangkok, a atterri sur le ventre avant de se fracasser à grande vitesse contre un mur en bout de piste. Sous la force du choc, l'appareil s'est plié en deux et a pris feu.

La piste d'une collision avec des oiseaux, hantise des pilotes, a été évoquée pour expliquer l'accident. La tour de contrôle de l'aéroport de Muan avait envoyé un avertissement en ce sens à l'équipage de l'avion à trois minutes du crash. Le pilote avait lui émis un message de détresse avant l'atterrissage d'urgence.

Les moteurs des avions à réaction peuvent perdre en puissance voire s'arrêter complètement après avoir aspiré un oiseau.

Des critiques se focalisent toutefois sur l'architecture de l'aéroport et en particulier sur la présence de l'obstacle heurté par l'avion.

Mardi, la Corée du Sud a annoncé qu'elle allait examiner la conformité de ce mur de béton qui se trouvait en bout de piste.

Des personnes rendent hommage aux victimes du crash d'un avion à Muan, dans le sud-ouest de la Corée du Sud, le 1er janvier 2025 ( YONHAP / - )

La question d'un dysfonctionnement matériel a également été soulevée, les médias locaux rapportant que le train d'atterrissage s'était déployé correctement lorsque le pilote a tenté de se poser une première fois mais qu'il n'était pas sorti à son deuxième essai.

Des vidéos montrent l'avion toucher terre en urgence, le train d'atterrissage rentré et les volets non sortis.

La question "sera probablement examinée (...) avec un passage en revue complet des divers témoignages et preuves", a expliqué le ministère de l'Aménagement du territoire, qui supervise l'aviation civile, lors d'un point de presse.

- "Analyse complète" -

A l'aéroport de Muan, des familles endeuillées sont de plus en plus frustrées par la lenteur du processus de remise des dépouilles.

Les corps ont été gravement abîmés par l'accident, ce qui a rendu le travail d'identification extrêmement difficile, ont expliqué les autorités, alors que les enquêteurs doivent s'efforcer de préserver les indices sur le lieu de l'accident.

Le nouveau président par intérim, Choi Sang-mok, entré en fonction la semaine dernière, a annoncé mercredi que "dans la nuit, le processus d'identification des 179 victimes a été achevé".

"Nos enquêteurs, ainsi que le Conseil national de la sécurité des transports américain et le constructeur, mènent une enquête conjointe", a déclaré mercredi M. Choi, lors d'une réunion sur la gestion de la catastrophe.

"Une analyse complète et un examen de la structure de l'avion et des données (des boîtes noires) révéleront la cause de l'accident", a-t-il affirmé.

Des enquêteurs examinent la carcasse de l'avion de Jeju Air qui s'est écrasé dans le sud-ouest de la Corée du Sud, à Muan, le 31 décembre 2024 ( YONHAP / - )

Les premières investigations sur place se sont concentrées sur le localisateur, ce système d'aide à l'atterrissage présent sur d'autres aéroports du pays et qui, à Muan, était installé sur le mur de béton mis en cause.

L'avion transportait principalement des touristes de retour d'un séjour en Thaïlande. Tous les passagers étaient de nationalité coréenne, à l'exception de deux Thaïlandais.

Des autels à la mémoire des victimes ont été érigés dans tout le pays, notamment à Séoul et à l'aéroport de Muan.