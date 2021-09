Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit Agricole : sauve le support des 11,1E information fournie par Cercle Finance • 22/09/2021 à 18:55









(CercleFinance.com) - Les actionnaires peuvent souffler un peu, le Crédit Agricole sauve le support des 11,1E, tout comme le 24 mars puis le 20 juillet et désormais les 20/21 septembre. Le titre se maintient au sein de son corridor de consolidation latéral, délimité par 12,6E et 11E. En cas de rupture (c'était moins une), le titre pourrait s'en revenir combler le 'gap' des 9,72E du 10 février, puis la zone des 9,5E.

Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris +3.27%