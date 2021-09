Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit Agricole : programme de rachat d'actions achevé information fournie par Cercle Finance • 22/09/2021 à 08:52









(CercleFinance.com) - Crédit Agricole annonce que son programme de rachat d'actions, qui a débuté le 10 juin, a été entièrement achevé le 21 septembre. Comme annoncé précédemment, les actions achetées dans le cadre de ce programme de rachat d'actions seront annulées. Au 21 septembre, 47.616.752 actions ordinaires ont été achetées sur instruction irrévocable donnée à un prestataire de services d'investissement indépendant, pour un prix d'achat global de 558,6 millions d'euros, soit la contrepartie maximale du programme.

Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris +2.84%