CPR AM : nouvelle arrivée dans l'équipe Taux & Crédit

(AOF) - CPR AM a annoncé l'arrivée de Julien Levy en tant que Responsable de la Trésorerie et du Crédit Cash. Diplômé d'un Master en Méthodes Mathématiques et Modélisation de l'Economie de l'université de la Sorbonne, il était responsable depuis septembre 2015 de l'équipe des fonds monétaires et de trésorerie longue de Société Générale Gestion.